Super challenge de France Rugby U14 – Stade Pompidou Valence, 14 juin 2025 07:00, Valence.

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

2025-06-14

Le VRDR et le BCR accueilleront la finale A du Super Challenge de France U14 le week-end des 14 et 15 juin ! Evénement ouvert à tous.

Stade Pompidou Avenue de Romans

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10 contact@vrdr.fr

English :

VRDR and BCR will host the A final of the Super Challenge de France U14 on the weekend of June 14 and 15! Event open to all.

German :

Der VRDR und der BCR sind am Wochenende des 14. und 15. Juni Gastgeber des A-Finales der Super Challenge de France U14! Diese Veranstaltung ist für alle offen.

Italiano :

VRDR e BCR ospiteranno la finale A del Super Challenge francese U14 nel weekend del 14 e 15 giugno! L’evento è aperto a tutti.

Espanol :

El fin de semana del 14 y 15 de junio, VRDR y el BCR acogerán la final A del Super Challenge de Francia sub 14 El evento está abierto a todos.

