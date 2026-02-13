Super Charlie, Clap Ciné, Carmaux

Super Charlie Clap Ciné Carmaux

Super Charlie, Clap Ciné, Carmaux dimanche 15 février 2026.

Super Charlie Dimanche 15 février, 11h00 Clap Ciné Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-15T11:00:00+01:00 – 2026-02-15T14:00:00+01:00
Fin : 2026-02-15T11:00:00+01:00 – 2026-02-15T14:00:00+01:00

Clap Ciné 3 avenue Jean Jaurès, Carmaux Carmaux 81400 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/?EMS0102#showmovie?id=9UURR »}]
Avant-première Clap Ciné Super Charlie