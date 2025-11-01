SUPER – Cie Pour M Théâtre Aux Croisements Perpignan

SUPER – Cie Pour M Jeudi 26 mars 2026, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T19:30:00 – 2026-03-26T22:00:00

Fin : 2026-03-26T19:30:00 – 2026-03-26T22:00:00

Super c’est ce qui est supérieur, c’est l’infiniment grand, l’in- connu…C’est aussi l’essence qui sert à alimenter une voiture. Super est un synonyme du mot génial.

Charlotte sort du supermarché. Il est 20h. Le caddie chargé de sacs débordants de courses, les portes se referment derrière elle. Parking vide. Alors elle attend. Là, dans la profondeur de la nuit, elle va voyager à l’intérieur de ses souvenirs morcelés et tenter de retrouver son chemin.

Thématiques : mystère , mémoire, souvenir, famille et introspection.

Texte et mise en scène : Pauline Collin / Comédienne : Laure Wolf / Création lumières : Christian Pinaud / Création musicale : Nicolas Daussy / Scénographie : Gala Ognibe- ne / Costumes : Pauline Collin.

Durée : 80 min. A partir de 12 ans.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-troupuscule-theatre/evenements/super-cie-pour-m »}]

Super c’est ce qui est supérieur, c’est l’infiniment grand, l’in- connu…C’est aussi l’essence qui sert à alimenter une voiture. Super est un synonyme du mot génial. Théâtre