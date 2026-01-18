Super concours de belote Salle Polyvalente Marval

Super concours de belote

Salle Polyvalente Route de Marval Marval Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Venez jouet à la belote et remporter de nombreux lots !

A remporter lots de viande, grosses truites , poulets… Tout le monde repart avec son lot ! .

Salle Polyvalente Route de Marval Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 30 54 57

L'événement Super concours de belote Marval a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Ouest Limousin