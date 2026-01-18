Super concours de belote Salle Polyvalente Marval
Super concours de belote Salle Polyvalente Marval dimanche 25 janvier 2026.
Salle Polyvalente Route de Marval Marval Haute-Vienne
Début : 2026-01-25
2026-01-25
Venez jouet à la belote et remporter de nombreux lots !
A remporter lots de viande, grosses truites , poulets… Tout le monde repart avec son lot ! .
Salle Polyvalente Route de Marval Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 30 54 57
