Super concours de belote Pensol
Salle des fêtes Pensol Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-18
Venez faire chauffer vos cartes et remporter de nombreux lots ! Tout le monde repart gagnant ! .
Salle des fêtes Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 43 61 34
English : Super concours de belote
