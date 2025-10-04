Super Concours de Belote Saint-Paul-en-Born
Super Concours de Belote
sallle des fêtes de St Paul en Born Saint-Paul-en-Born
Super concours de belote en doublette 500€ de bons d’achat à partager toutes les équipes seront gagnantes 10€ par joueur .
sallle des fêtes de St Paul en Born Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetestpaul@gmail.com
