Super Concours de Belote Saint-Paul-en-Born

sallle des fêtes de St Paul en Born Saint-Paul-en-Born Landes

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Super concours de belote en doublette 500€ de bons d’achat à partager toutes les équipes seront gagnantes 10€ par joueur .

sallle des fêtes de St Paul en Born Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetestpaul@gmail.com

