SUPER CONNASSE – SALLE RAUGRAFF Nancy

SUPER CONNASSE Début : 2026-01-24 à 19:00. Tarif : – euros.

Mesdames, mesdemoiselles, enfin le spectacle Girly que vous attendiez !Enfin un spectacle qui parle de sujets qui vous parlent !Les mecs bien entendu, les belles mères, les gosses, les accouchements , la ménopause, lesfilles entre elles, le travail, le speed dating, les sexes toys, les cons…Colette est une femme libre, qui s’assume et assume surtout seule ses six enfants, autantvous dire que ces journées sont agitées, et avec l’age elle a décidé de tout vous dire. ellen’a pas sa langue dans sa poche, surtout depuis qu’elle à décider pour bien se soulager etéviter de mettre une fortune chez son psy, de devenir une super connasse ! Messieurs ne prenez pas peur en couple c’est encore plus drôle, vous aussi vous allez rire àgorge déployée.Une comédie moderne rythmée drôle et sans tabou.Artiste :Colette Cazin

SALLE RAUGRAFF 13 BIS RUE DES PONTS 54000 Nancy 54