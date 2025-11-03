SUPER Couffoulens

SUPER

5 Route de Pomas Couffoulens Aude

Tarif : 20.8 – 20.8 – 20.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Tout public Durée 1h15 Compagnie Pour M.

Charlotte sort du supermarché. Il est 20h. Le caddie chargé de sacs débordants de courses, les portes se referment derrière elle. Elle est la dernière cliente. La musique diffusée dans les hauts parleurs extérieurs résonne sur le parking vide. Aucune trace de sa voiture.

Elle est pourtant venue avec au supermarché, elle en est sûre. Elle tente de reconstituer son arrivée, de se remémorer le chemin qui l’a menée jusqu’ici. Mais c’est le néant. Impossible également de retrouver la route pour rentrer chez elle.

Alors elle attend. Elle attend sur ce parking vide que la mémoire revienne. Elle s’assied sur une jardinière entourant le réverbère métallique, et grignote un paquet de chips qu’elle vient d’acheter.

Là, dans la profondeur de la nuit, elle va voyager à l’intérieur de ses souvenirs morcelés et tenter de retrouver son chemin.

Restauration sur place. Réservation obligatoire.

5 Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55 theatredanslesvignes@tdlv.net

English :

All audiences Duration: 1h15 Compagnie Pour M.

Charlotte leaves the supermarket. It’s 8pm. Shopping cart loaded with bags overflowing with groceries, the doors close behind her. She’s the last customer. Music blares from the outdoor speakers across the empty parking lot. No sign of her car.

She’s sure she brought it to the supermarket. She tries to reconstruct her arrival, to remember how she got here. But it’s all a blank. Nor can she find her way home.

So she waits. She waits in this empty parking lot for her memory to return. She sits on a planter around the metal lamppost, nibbling on a packet of chips she has just bought.

There, in the depths of the night, she will travel through her fragmented memories and try to find her way back.

Catering on site. Reservations required.

German :

Alle Altersgruppen Dauer: 1h15 Compagnie Pour M.

Charlotte kommt aus dem Supermarkt. Es ist acht Uhr abends. Der Einkaufswagen ist mit überquellenden Einkaufstüten beladen, die Türen schließen sich hinter ihr. Sie ist die letzte Kundin. Die Musik aus den Außenlautsprechern hallt über den leeren Parkplatz. Keine Spur von ihrem Auto.

Sie ist sicher, dass sie damit zum Supermarkt gekommen ist. Sie versucht, ihre Ankunft zu rekonstruieren, sich an den Weg zu erinnern, der sie hierher geführt hat. Aber es ist nichts. Es ist auch unmöglich, den Weg nach Hause zu finden.

Also wartet sie. Sie wartet auf dem leeren Parkplatz darauf, dass die Erinnerung zurückkehrt. Sie setzt sich auf einen Blumenkasten, der den metallenen Laternenpfahl umgibt, und knabbert an einer Tüte Chips, die sie gerade gekauft hat.

Dort, in der Tiefe der Nacht, wird sie durch ihre zerstückelten Erinnerungen reisen und versuchen, ihren Weg zurückzufinden.

Verpflegung vor Ort. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Tutte le età Durata: 1h15 Compagnie Pour M.

Charlotte esce dal supermercato. Sono le 20.00. Con il carrello carico di borse traboccanti di generi alimentari, le porte si chiudono dietro di lei. È l’ultima cliente. La musica degli altoparlanti esterni riecheggia nel parcheggio vuoto. Non c’è traccia della sua auto.

Deve averla portata al supermercato, ne è sicura. Cerca di ricostruire come è arrivata qui, come è arrivata qui. Ma non c’è nulla. Non riesce nemmeno a trovare la strada di casa.

Così aspetta. Aspetta in questo parcheggio vuoto che le torni la memoria. Si siede su una fioriera intorno al lampione di metallo, sgranocchiando un pacchetto di patatine appena comprato.

Lì, nel cuore della notte, viaggerà tra i suoi ricordi frammentati e cercherà di ritrovare la strada.

Catering in loco. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Todas las edades Duración: 1h15 Compagnie Pour M.

Charlotte sale del supermercado. Son las ocho de la tarde. Con el carrito de la compra cargado de bolsas a rebosar, las puertas se cierran tras ella. Es la última clienta. La música de los altavoces exteriores resuena en el aparcamiento vacío. No hay rastro de su coche.

Seguro que lo ha traído al supermercado. Intenta reconstruir cómo ha llegado hasta aquí, cómo ha llegado hasta aquí. Pero no hay nada. Tampoco encuentra el camino a casa.

Así que espera. Espera en este aparcamiento vacío a que le vuelva la memoria. Se sienta en una maceta alrededor de la farola de metal, mordisqueando un paquete de patatas fritas que acaba de comprar.

Allí, en la profundidad de la noche, recorrerá sus recuerdos fragmentados e intentará encontrar el camino de vuelta.

Catering in situ. Imprescindible reservar.

