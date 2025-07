Super Coule, la régate des bateaux en carton Chemin de la Roselière Belfort

Super Coule, la régate des bateaux en carton

Chemin de la Roselière Base Nautique des Forges Belfort Territoire de Belfort

Gratuit

Début : 2025-07-12 09:30:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Cette année encore on remet le couvert avec la 3e édition de « Super Coule » !!!

Le principe est le même que l’an dernier, des bateaux faits exclusivement en carton et papier kraft, collés avec une colle naturelle.

Chaque équipe est invitée à créer une embarcation originale et décalée et à défier les lois de la navigation.

Des naufrages, du suspens, des coups de théâtre (et de pagaies), des scènes de liesse, des drames, des retours à la nage, quelques victoires et une bonne dose d’humour viendront ponctuer cette journée festive.

Au programme:

Exposition et déambulation des bateaux, présentation des équipes, départs des régates (tout au long de la journée), remise des trophées, buvette, animations, musique … .

Chemin de la Roselière Base Nautique des Forges Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 48 42 55 laregatesupercoule@gmail.com

