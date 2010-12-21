Super Craft Market : Un nouveau marché de Noël créatif à Bordeaux Halle des Chartrons Bordeaux
Super Craft Market : Un nouveau marché de Noël créatif à Bordeaux Halle des Chartrons Bordeaux vendredi 19 décembre 2025.
Super Craft Market : Un nouveau marché de Noël créatif à Bordeaux 19 – 21 décembre Halle des Chartrons Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-19T15:00:00 – 2025-12-19T20:00:00
Fin : 2025-12-21T10:00:00 – 2025-12-21T18:30:00
Super Craft Market : La Halle des Chartrons s’illumine pour les fêtes
Imaginé et organisé par Caroline Sollier, artiste tufteuse derrière Studio Joka, cet événement est né de l’envie de mettre en lumière la création indépendante et de rassembler des talents locaux dans une ambiance festive et inspirante.
Un Noël poétique et scintillant
Pour cette édition spéciale, la Halle se pare d’une scénographie soignée et chaleureuse, inspirée des Noëls des années 90 : rubans noués, étoiles suspendues, détails rétro et douce nostalgie.
Un décor pensé comme un petit théâtre de la création, entre artisanat, poésie et magie des fêtes.
Une sélection locale et qualitative
Une quarantaine de créateurices et artisan·es présenteront leurs univers : textile, céramique, illustration, bijoux, objets déco, accessoires…
Chaque stand a été choisi avec soin pour offrir une expérience unique et refléter le savoir-faire local et l’esprit du fait-main.
Une ambiance conviviale et festive
Le Super Craft Market, c’est aussi un lieu où l’on prend le temps de découvrir, d’échanger, de s’inspirer et de se faire plaisir.
Entre décor féérique, rencontres créatives et énergie collective, tout est réuni pour préparer les fêtes autrement.
Dates et horaires :
Vendredi 19 décembre → 15h à 20h
Samedi 20 décembre → 10h à 20h
Dimanche 21 décembre → 10h à 18h30
Lieu : Halle des Chartrons à Bordeaux
Entrée libre et gratuite
Plus d’infos sur Instagram @supercraftmarket
Halle des Chartrons 10 Pl. du Marché Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/supercraftmarket/ »}] [{« link »: « https://www.studiojoka.com/ »}, {« data »: {« author »: « supercraftmarket », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Super Craft Market (@supercraftmarket) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/553577708_17852198658551311_4575161403583621968_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby4xMDgwLmMyIn0&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=107&_nc_oc=Q6cZ2QEIUN7VSeUbo8IA8AGX6xuclXDyPohEBLq2UkTwBBilsRCCbKcIr-4dQKeQb_723M0&_nc_ohc=ZC4clfJV72gQ7kNvwHGU0MS&_nc_gid=wrKq5hR_Rgc_232576DEIA&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_Aff9Llf42gfDpMexaLk_JRBQF9Jw1PkY4vQAjoNkVKcaFw&oe=690A8F35&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/supercraftmarket/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/supercraftmarket/ »}]
Trois jours pour découvrir des créations locales, colorées et responsables dans la Halle des Chartrons à Bordeaux. marché de créateurs artisanat