Super Craft Market : Un nouveau marché de Noël créatif à Bordeaux Halle des Chartrons Bordeaux

Super Craft Market : Un nouveau marché de Noël créatif à Bordeaux 19 – 21 décembre Halle des Chartrons Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-19T15:00:00 – 2025-12-19T20:00:00

Fin : 2025-12-21T10:00:00 – 2025-12-21T18:30:00

Super Craft Market : La Halle des Chartrons s’illumine pour les fêtes

Imaginé et organisé par Caroline Sollier, artiste tufteuse derrière Studio Joka, cet événement est né de l’envie de mettre en lumière la création indépendante et de rassembler des talents locaux dans une ambiance festive et inspirante.

Un Noël poétique et scintillant

Pour cette édition spéciale, la Halle se pare d’une scénographie soignée et chaleureuse, inspirée des Noëls des années 90 : rubans noués, étoiles suspendues, détails rétro et douce nostalgie.

Un décor pensé comme un petit théâtre de la création, entre artisanat, poésie et magie des fêtes.

Une sélection locale et qualitative

Une quarantaine de créateurices et artisan·es présenteront leurs univers : textile, céramique, illustration, bijoux, objets déco, accessoires…

Chaque stand a été choisi avec soin pour offrir une expérience unique et refléter le savoir-faire local et l’esprit du fait-main.

Une ambiance conviviale et festive

Le Super Craft Market, c’est aussi un lieu où l’on prend le temps de découvrir, d’échanger, de s’inspirer et de se faire plaisir.

Entre décor féérique, rencontres créatives et énergie collective, tout est réuni pour préparer les fêtes autrement.

Dates et horaires :

Vendredi 19 décembre → 15h à 20h

Samedi 20 décembre → 10h à 20h

Dimanche 21 décembre → 10h à 18h30

Lieu : Halle des Chartrons à Bordeaux

Entrée libre et gratuite

Plus d’infos sur Instagram @supercraftmarket

Halle des Chartrons 10 Pl. du Marché Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/supercraftmarket/ »}] [{« link »: « https://www.studiojoka.com/ »}, {« data »: {« author »: « supercraftmarket », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Super Craft Market (@supercraftmarket) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/553577708_17852198658551311_4575161403583621968_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby4xMDgwLmMyIn0&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=107&_nc_oc=Q6cZ2QEIUN7VSeUbo8IA8AGX6xuclXDyPohEBLq2UkTwBBilsRCCbKcIr-4dQKeQb_723M0&_nc_ohc=ZC4clfJV72gQ7kNvwHGU0MS&_nc_gid=wrKq5hR_Rgc_232576DEIA&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_Aff9Llf42gfDpMexaLk_JRBQF9Jw1PkY4vQAjoNkVKcaFw&oe=690A8F35&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/supercraftmarket/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/supercraftmarket/ »}]

Trois jours pour découvrir des créations locales, colorées et responsables dans la Halle des Chartrons à Bordeaux. marché de créateurs artisanat