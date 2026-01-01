Super Cumbion Cumbia Frenetica Latté Marseille 2e Arrondissement

Super Cumbion Cumbia Frenetica

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Issu de la bouillante scène cumbia marseillaise, SUPER CUMBION déguste la musique latine comme une friandise, une re-création jouissive et spontanée. Aux manettes également dans la Cumbia Chicharra, ces 5 musicien.ne.s débloquent les petons et les bassins.



La voix , la guira et l’âme de Patricia Gajardo habitent chaque morceau, en mode cumbia tipica avec accordéon, en passant par la plena de Puerto Rico et ses tambours intenses… Alors arrivent des moments de transes uptempo, propulsés par deux percussionistes espiègles, par les sons actuels au synthétiseur et une basse profonde. Un concert à danser debout !



Patricia Gajardo Chant guira

François Escojido accordéon synthétiseur chœur

Benjamin Charras basse électrique chœur

César Bouteau congas, tambor alegre chœur

Max Marachelian batterie chœur





Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

English :

A product of Marseille’s boiling cumbia scene, SUPER CUMBION savours Latin music like a delicacy, a spontaneous, joyful re-creation.

