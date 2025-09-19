SUPER FETE FORAINE SAINT-MICHEL Aussonne

SUPER FETE FORAINE SAINT-MICHEL Aussonne vendredi 19 septembre 2025.

SUPER FETE FORAINE SAINT-MICHEL

MEETT Aussonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-09-19

La super fête Saint-Michel est de retour au MEETT ! Petits et grands, ne manquez pas cet événement incontournable et populaire pour faire le plein de sensations !

La Super Fête Foraine Saint-Michel est la plus grande fête foraine organisée sur le sol toulousain ! Plus de 120 attractions avec le retour de la grande roue ! Vous retrouvez toutes les attractions classiques et incontournables, des plus effrayantes aux plus hilarantes (salles de jeux, trampolines, labyrinthes, pêche aux canards, manèges à chevaux, train fantôme, château hanté, toboggans…) et quelques nouveautés ! Le Star Flyer « Twister », un nouveau grand huit et la turbine et le Crazy Jump. Oserez-vous monter à Bord ?

Familles et amateurs de sensations fortes, préparez-vous ! .

MEETT Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

English :

The super Saint-Michel festival is back at MEETT! Young and old alike, don’t miss out on this popular must-see event for a whole host of sensations!

German :

Das tolle Sankt-Michael-Fest ist wieder im MEETT! Ob Groß oder Klein, lassen Sie sich dieses unumgängliche und beliebte Ereignis nicht entgehen und erleben Sie die volle Ladung Nervenkitzel!

Italiano :

Il super festival di Saint-Michel torna al MEETT! Grandi e piccini, non perdetevi questo evento imperdibile e popolare per tutte le emozioni!

Espanol :

La gran fiesta de Saint-Michel vuelve al MEETT Jóvenes y mayores, ¡no se pierdan esta cita ineludible y popular por todas las emociones!

L’événement SUPER FETE FORAINE SAINT-MICHEL Aussonne a été mis à jour le 2025-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE