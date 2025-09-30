Super gagnant Casino JOA Lons-le-Saunier

Super gagnant Casino JOA Lons-le-Saunier mardi 30 septembre 2025.

Super gagnant

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 18:00:00

fin : 2025-09-30 18:30:00

Date(s) :

2025-09-30

Le Jeu des Super Gagnants

Tout au long du mois, chaque jackpot remporté vous permet d’obtenir un ticket à déposer dans l’urne (1 ticket maximum par jour).

Le dernier jour du mois, un grand tirage au sort désignera nos heureux gagnants

1 ticket de jeu de 500 €

1 ticket de jeu de 200 €

1 ticket de jeu de 100 € .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06 contact-lonslesaunier@joa.fr

English : Super gagnant

German : Super gagnant

Italiano :

Espanol :

L’événement Super gagnant Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-09-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION