Super gagnant Casino JOA Lons-le-Saunier
Super gagnant Casino JOA Lons-le-Saunier mardi 30 septembre 2025.
Super gagnant
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Début : 2025-09-30 18:00:00
fin : 2025-09-30 18:30:00
2025-09-30
Le Jeu des Super Gagnants
Tout au long du mois, chaque jackpot remporté vous permet d’obtenir un ticket à déposer dans l’urne (1 ticket maximum par jour).
Le dernier jour du mois, un grand tirage au sort désignera nos heureux gagnants
1 ticket de jeu de 500 €
1 ticket de jeu de 200 €
1 ticket de jeu de 100 € .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06 contact-lonslesaunier@joa.fr
