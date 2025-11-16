Super grand prix

Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16 18:45:00

Date(s) :

2025-11-16

Tout public

Edda rêve de devenir championne de courses automobiles. À l’approche du Super Grand Prix, elle saisit l’occasion de rencontrer son idole Ed, un pilote de légende. C’est alors qu’elle décide de prendre son destin en main et de réaliser l’impossible prendre le départ et gagner la plus grande course de sa vie ! .

Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Super grand prix Rothau a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche