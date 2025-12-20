Super Heros chez Ludiq’ Family Expériences LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES Saint-Paul-lès-Dax

Super Heros chez Ludiq’ Family Expériences

LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES 123 Chemin de Talence Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-26

Viens vivre des fêtes autour de tes héros et héroïnes préférés ! Petits jeux, quiz, danse et coloriages inspirés de tes univers favoris déguisements, tatouages et atelier DIY. .

LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES 123 Chemin de Talence Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 63 64 bienvenue@ludiqfamilyexperiences.fr

English : Super Heros chez Ludiq’ Family Expériences

