Super Heros chez Ludiq’ Family Expériences LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES Saint-Paul-lès-Dax

LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES 123 Chemin de Talence Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-26
Viens vivre des fêtes autour de tes héros et héroïnes préférés ! Petits jeux, quiz, danse et coloriages inspirés de tes univers favoris déguisements, tatouages et atelier DIY. .
LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES 123 Chemin de Talence Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 63 64 bienvenue@ludiqfamilyexperiences.fr
