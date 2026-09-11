AGENDA · Pau
Super héros Parc des expositions Pau
samedi 26 septembre 2026 · Parc des expositions · Pau
Informations pratiques
Pau
Super héros
Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
.
Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 55 10 26 Bruno.klissing@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super héros
L’événement Super héros Pau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Foire de Pau Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Food festival Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Septemberfest Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Toy Party Parc des expositions Pau 11 septembre 2026