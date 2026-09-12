AGENDA · Pau
Super héros Parc des expositions Pau
dimanche 27 septembre 2026 · Parc des expositions · Pau
Informations pratiques
Pau
Super héros
Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27
.
Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 55 10 26 Bruno.klissing@gmail.com
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English : Super héros
L’événement Super héros Pau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau
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