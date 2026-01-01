Super héros univers Grand chapiteau Dole
Super héros univers Grand chapiteau Dole samedi 24 janvier 2026.
Grand chapiteau Av. de lahr Dole Jura
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-24
? Super Héros Univers Expo Dole ?
?? Lieu Avenue de Lahr Dole
?? Dates & Horaires
Samedi 24 janvier 2026 14h à 18h
Dimanche 25 janvier 2026 10h à 12h & 14h à 17h
?? Paiement
Sur place uniquement par chèque et espèces
Paiement par carte bancaire disponible uniquement en ligne
??? Billetterie
Sur place ou en ligne www.super-heros-expo.fr/billetterie
?? Tarif unique 10 €
?? Gratuit pour les moins de 3 ans
????? Plongez dans l’univers captivant des super-héros !
Super Héros Univers Expo arrive à Dole pour un week-end exceptionnel où petits et grands pourront découvrir leurs héros préférés.
Au programme
? Statues à taille réelle impressionnantes
????? Costumes officiels sous licence
??? Objets cultes issus des films emblématiques
?? Pièce exceptionnelle l’armure originale de Tony Stark, édition limitée à 50 exemplaires dans le monde
?? Cosplayers bienvenus venez déguisés et incarnez vos héros préférés
??? Souvenirs, animations et snacking sur place
?? Plus d’infos www.super-heros-expo.fr
?? Un rendez-vous à ne pas manquer ! .
Grand chapiteau Av. de lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 55 10 26 Bruno.klissing@gmail.com
