Super héros univers Grand chapiteau Dole

Super héros univers

Grand chapiteau Av. de lahr Dole Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24

? Super Héros Univers Expo Dole ?

?? Lieu Avenue de Lahr Dole

?? Dates & Horaires

Samedi 24 janvier 2026 14h à 18h

Dimanche 25 janvier 2026 10h à 12h & 14h à 17h

?? Paiement

Sur place uniquement par chèque et espèces

Paiement par carte bancaire disponible uniquement en ligne

??? Billetterie

Sur place ou en ligne www.super-heros-expo.fr/billetterie

?? Tarif unique 10 €

?? Gratuit pour les moins de 3 ans

????? Plongez dans l’univers captivant des super-héros !

Super Héros Univers Expo arrive à Dole pour un week-end exceptionnel où petits et grands pourront découvrir leurs héros préférés.

Au programme

? Statues à taille réelle impressionnantes

????? Costumes officiels sous licence

??? Objets cultes issus des films emblématiques

?? Pièce exceptionnelle l’armure originale de Tony Stark, édition limitée à 50 exemplaires dans le monde

?? Cosplayers bienvenus venez déguisés et incarnez vos héros préférés

??? Souvenirs, animations et snacking sur place

?? Plus d’infos www.super-heros-expo.fr

?? Un rendez-vous à ne pas manquer ! .

Grand chapiteau Av. de lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 55 10 26 Bruno.klissing@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Super héros univers Dole a été mis à jour le 2026-01-07 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE