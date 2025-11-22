Super héros univers expo Rue des Prés Andelnans
Super héros univers expo
Rue des Prés AtraXion Andelnans Territoire de Belfort
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22
Plongez dans l’univers captivant des super-héros !
Super Héros Univers Expo arrive à Belfort pour un week-end unique où petits et grands pourront plonger dans le monde incroyable de leurs héros préférés !
Au programme
Des statues à taille réelle impressionnantes
Des costumes officiels sous licence
Des objets cultes issus des films emblématiques
Une pièce exceptionnelle l’armure originale de Tony Stark, édition limitée à 50 exemplaires dans le monde!
Cosplayers bienvenus venez déguisés et incarnez vos héros préférés !
Souvenirs, animations, snacking sur place
Billetterie sur place uniquement .
Rue des Prés AtraXion Andelnans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Super héros univers expo
Super héros univers expo
