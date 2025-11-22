Super héros univers expo Rue des Prés Andelnans

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Plongez dans l’univers captivant des super-héros !

Super Héros Univers Expo arrive à Belfort pour un week-end unique où petits et grands pourront plonger dans le monde incroyable de leurs héros préférés !

Au programme

Des statues à taille réelle impressionnantes

Des costumes officiels sous licence

Des objets cultes issus des films emblématiques

Une pièce exceptionnelle l’armure originale de Tony Stark, édition limitée à 50 exemplaires dans le monde!

Cosplayers bienvenus venez déguisés et incarnez vos héros préférés !

Souvenirs, animations, snacking sur place

Billetterie sur place uniquement .

Rue des Prés AtraXion Andelnans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Super héros univers expo Andelnans a été mis à jour le 2025-09-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)