Super-Héros Univers Expo Parc des expositions Autun

Super-Héros Univers Expo

Parc des expositions 1 Av. André Frenaud Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Plongez dans l’univers captivant des super-héros !

Super Héros Univers Expo arrive à Autun pour un week-end exceptionnel où petits et grands pourront plonger dans l’univers incroyable de leurs héros préférés.

Au programme

Objets cultes issus des films emblématiques,

Statues à taille réelle impressionnantes,

Costumes officiels sous licence,

Une pièce exceptionnelle l’armure originale de Tony Stark, édition limitée à 50 exemplaires dans le monde !

Cosplayers bienvenus venez déguisés et incarnez vos héros préférés !

Souvenirs, animations et snacking sur place !

Un rendez-vous à ne pas manquer ! .

Parc des expositions 1 Av. André Frenaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 55 10 26 Bruno.klissing@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Super-Héros Univers Expo

L’événement Super-Héros Univers Expo Autun a été mis à jour le 2025-12-15 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II