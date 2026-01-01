Super-Héros Univers Expo Parc des expositions Autun
Super-Héros Univers Expo
Parc des expositions 1 Av. André Frenaud Autun Saône-et-Loire
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-18 18:00:00
2026-01-17
Plongez dans l’univers captivant des super-héros !
Super Héros Univers Expo arrive à Autun pour un week-end exceptionnel où petits et grands pourront plonger dans l’univers incroyable de leurs héros préférés.
Au programme
Objets cultes issus des films emblématiques,
Statues à taille réelle impressionnantes,
Costumes officiels sous licence,
Une pièce exceptionnelle l’armure originale de Tony Stark, édition limitée à 50 exemplaires dans le monde !
Cosplayers bienvenus venez déguisés et incarnez vos héros préférés !
Souvenirs, animations et snacking sur place !
Un rendez-vous à ne pas manquer ! .
+33 6 41 55 10 26 Bruno.klissing@gmail.com
