Super héros Univers Expo Creutzwald

Plongez dans l’univers captivant des super-héros !

Super Héros Univers Expo arrive à Creutzwald pour un week-end unique où petits et grands pourront plonger dans le monde incroyable de leurs héros préférés !

Au programme Des statues à taille réelle impressionnantes, des costumes officiels sous licence, des objets cultes issus des films emblématiques et une pièce exceptionnelle l’armure originale de Tony Stark, édition limitée à 50 exemplaires dans le monde !

Cosplayers bienvenus venez déguisés et incarnez vos héros préférés !

Souvenirs, animations, snacking sur place. Billetterie sur place uniquement.Tout public

100 Rue de la Gare Creutzwald 57150 Moselle Grand Est

English :

Dive into the captivating world of superheroes!

Super Héros Univers Expo is coming to Creutzwald for a unique weekend where young and old can immerse themselves in the incredible world of their favourite heroes!

On the program: awe-inspiring life-size statues, official licensed costumes, cult objects from the iconic films, and an exceptional item: Tony Stark?s original armor, limited to 50 copies worldwide!

Cosplayers welcome: come in costume and embody your favorite heroes!

Souvenirs, entertainment and snacks on site. Ticket sales on site only.

German :

Tauchen Sie ein in die fesselnde Welt der Superhelden!

Super Heroes Univers Expo kommt für ein einzigartiges Wochenende nach Creutzwald, an dem Groß und Klein in die unglaubliche Welt ihrer Lieblingshelden eintauchen können!

Auf dem Programm stehen: Beeindruckende lebensgroße Statuen, offizielle lizenzierte Kostüme, Kultobjekte aus den ikonischen Filmen und ein außergewöhnliches Stück: die Originalrüstung von Tony Stark, die weltweit auf 50 Exemplare limitiert ist!

Cosplayer willkommen: Kommen Sie verkleidet und schlüpfen Sie in die Rolle Ihrer Lieblingshelden!

Souvenirs, Animationen, Snacks vor Ort. Kartenverkauf nur vor Ort.

Italiano :

Tuffatevi nell’affascinante mondo dei supereroi!

Super Heroes Univers Expo arriva a Creutzwald per un weekend unico in cui grandi e piccini potranno immergersi nell’incredibile mondo dei loro eroi preferiti!

In programma: imponenti statue a grandezza naturale, costumi ufficiali su licenza, oggetti di culto dei film iconici e un oggetto eccezionale: l’armatura originale di Tony Stark, in edizione limitata a 50 esemplari in tutto il mondo!

Cosplayers benvenuti: venite vestiti come i vostri eroi preferiti!

Souvenir, intrattenimento e snack sul posto. Biglietti disponibili solo in loco.

Espanol :

¡Sumérgete en el cautivador mundo de los superhéroes!

Super Heroes Univers Expo llega a Creutzwald para ofrecer un fin de semana único en el que grandes y pequeños podrán sumergirse en el increíble mundo de sus héroes favoritos

En el programa: impresionantes estatuas a tamaño real, trajes con licencia oficial, objetos de culto de las películas icónicas y un artículo excepcional: la armadura original de Tony Stark, ¡en edición limitada de 50 unidades en todo el mundo!

Cosplayers bienvenidos: ¡vengan disfrazados de sus héroes favoritos!

Recuerdos, animaciones y tentempiés in situ. Entradas disponibles únicamente in situ.

