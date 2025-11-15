Super héros univers expo Mulhouse

Super héros univers expo Mulhouse samedi 15 novembre 2025.

Super héros univers expo

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Plongez dans l’aventure épique des super-héros avec Super Héros Univers Expo !

Découvrez un monde où vos héros préférés prennent vie !

Entrez dans l’univers captivant de Super Héros Univers Expo, avec

– Des statues à taille réelle impressionnantes

– Des costumes sous licence officielle

– Des artefacts iconiques ayant marqué l’histoire des super-héros

Que vous soyez fan des Avengers, des Gardiens de la Galaxie, ou d’autres légendes, cette exposition émerveillera petits et grands !

À ne pas manquer l’armure originale de Tony Stark, une édition limitée numérotée à 50 exemplaires dans le monde !

Cosplayers bienvenus ! Venez montrer vos plus beaux costumes et incarnez vos héros préférés lors de cet événement épique !

Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 02 23 35 55 superheros.univers.expo@gmail.com

