Super héros univers expo Mulhouse

Super héros univers expo
120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 12:00:00
2025-11-15
Plongez dans l’aventure épique des super-héros avec Super Héros Univers Expo !
Découvrez un monde où vos héros préférés prennent vie !
Entrez dans l’univers captivant de Super Héros Univers Expo, avec
– Des statues à taille réelle impressionnantes
– Des costumes sous licence officielle
– Des artefacts iconiques ayant marqué l’histoire des super-héros
Que vous soyez fan des Avengers, des Gardiens de la Galaxie, ou d’autres légendes, cette exposition émerveillera petits et grands !
À ne pas manquer l’armure originale de Tony Stark, une édition limitée numérotée à 50 exemplaires dans le monde !
Cosplayers bienvenus ! Venez montrer vos plus beaux costumes et incarnez vos héros préférés lors de cet événement épique !
Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! .
120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 02 23 35 55 superheros.univers.expo@gmail.com
