Super Jeudi au Jardin! Maison de la Vie Rurale Sèvremont

Maison de la Vie Rurale La Bernardière Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 09:00:00
fin : 2025-10-02 12:00:00
Date(s) :
2025-10-02
Pressage des Pommes du jardin
Tous les jeudi, venez nous retrouver au jardin entretien des espaces, nouveaux aménagements, plantations… il y en a pour tous les goûts !
Vous êtes un jardinier expérimenté ? Novice ? Venez retrouver tous les jeudis matin. Le 1er jeudi du mois, SUPER Jeudi, avec une thématique. .
Maison de la Vie Rurale La Bernardière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14
English :
Pressing apples from the garden
German :
Pressen von Äpfeln aus dem Garten
Italiano :
Spremere le mele del giardino
Espanol :
Prensar manzanas del huerto
