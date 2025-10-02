Super Jeudi au Jardin! Maison de la Vie Rurale Sèvremont

Super Jeudi au Jardin! Maison de la Vie Rurale Sèvremont jeudi 2 octobre 2025.

Super Jeudi au Jardin!

Maison de la Vie Rurale La Bernardière Sèvremont Vendée

Début : 2025-10-02 09:00:00

fin : 2025-10-02 12:00:00

2025-10-02

Pressage des Pommes du jardin

Tous les jeudi, venez nous retrouver au jardin entretien des espaces, nouveaux aménagements, plantations… il y en a pour tous les goûts !

Vous êtes un jardinier expérimenté ? Novice ? Venez retrouver tous les jeudis matin. Le 1er jeudi du mois, SUPER Jeudi, avec une thématique. .

Maison de la Vie Rurale La Bernardière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14

English :

Pressing apples from the garden

German :

Pressen von Äpfeln aus dem Garten

Italiano :

Spremere le mele del giardino

Espanol :

Prensar manzanas del huerto

