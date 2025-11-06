Super Jeudi au Jardin! Maison de la Vie Rurale Sèvremont
Super Jeudi au Jardin! Maison de la Vie Rurale Sèvremont jeudi 6 novembre 2025.
Super Jeudi au Jardin!
Maison de la Vie Rurale La Bernardière Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 09:00:00
fin : 2025-11-06 12:00:00
Date(s) :
2025-11-06
Travail du bois de châtaignier- fabrication de barrière
Tous les jeudi, venez nous retrouver au jardin entretien des espaces, nouveaux aménagements, plantations… il y en a pour tous les goûts !
Vous êtes un jardinier expérimenté ? Novice ? Venez retrouver tous les jeudis matin. Le 1er jeudi du mois, SUPER Jeudi, avec une thématique. .
Maison de la Vie Rurale La Bernardière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14
English :
Chestnut woodworking fence making
German :
Verarbeitung von Kastanienholz- Herstellung von Barrieren
Italiano :
Lavorazione del legno di castagno Costruzione di recinzioni
Espanol :
Madera de castaño fabricación de vallas
L’événement Super Jeudi au Jardin! Sèvremont a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges