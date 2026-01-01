Super Jeudi au Jardin! Maison de la Vie Rurale Sèvremont

Super Jeudi au Jardin!

Maison de la Vie Rurale La Bernardière Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 09:00:00

fin : 2026-01-08 12:00:00

Date(s) :

2026-01-08

Plantation collective

D’octobre à mars, tous les 1ers jeudis du mois, nous vous proposons une activité spéciale au jardin, venez-la découvrir ! Pas besoin d’être un expert du jardinage, c’est ouvert à toutes et tous.

Ce jeudi 8 janvier, si les conditions climatiques nous le permettent, nous réaliserons l’entretien, la plantation et le paillage des différents massifs de vivaces tous les bons gestes pour l’entretien hivernal de nos espaces plantés.

Tout public. Gratuit. .

Maison de la Vie Rurale La Bernardière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Collective planting

L’événement Super Jeudi au Jardin! Sèvremont a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges