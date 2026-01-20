Super Loto ⚽ Crépy-en-Valois
Super Loto ⚽ Crépy-en-Valois samedi 21 février 2026.
Super Loto ⚽
25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
L’US Crépy Football vous donne rendez-vous pour le Super Loto du club.
De nombreux lots sont à gagner !
Informations pratiques
Samedi 21 février
Salle des fêtes de Crépy-en-Valois
Ouverture des portes à 14h
Début des jeux à 16h
Inscription auprès de Mickaël au 06 46 85 88 80
Tombola et restauration sur place
25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 46 85 88 80
English :
US Crépy Football invites you to the club?s Super Loto.
Lots of prizes to be won!
Practical information:
? Saturday, February 21st
? Crépy-en-Valois village hall
? Doors open at 2pm
? Games start at 4pm
? Register with Mickaël on 06 46 85 88 80
Tombola and catering on site
L’événement Super Loto ⚽ Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois