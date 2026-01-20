Super Loto ⚽

25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

L’US Crépy Football vous donne rendez-vous pour le Super Loto du club.

De nombreux lots sont à gagner !

Informations pratiques

Samedi 21 février

Salle des fêtes de Crépy-en-Valois

Ouverture des portes à 14h

Début des jeux à 16h

Inscription auprès de Mickaël au 06 46 85 88 80

Tombola et restauration sur place

L’US Crépy Football vous donne rendez-vous pour le Super Loto du club.

De nombreux lots sont à gagner !

Informations pratiques

Samedi 21 février

Salle des fêtes de Crépy-en-Valois

Ouverture des portes à 14h

Début des jeux à 16h

Inscription auprès de Mickaël au 06 46 85 88 80

Tombola et restauration sur place .

25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 46 85 88 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

US Crépy Football invites you to the club?s Super Loto.

Lots of prizes to be won!

Practical information:

? Saturday, February 21st

? Crépy-en-Valois village hall

? Doors open at 2pm

? Games start at 4pm

? Register with Mickaël on 06 46 85 88 80

Tombola and catering on site

L’événement Super Loto ⚽ Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois