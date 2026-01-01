Super Loto 2026 du Sports Loisirs Culture Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Super Loto 2026 du Sports Loisirs Culture

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 17h. Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 17:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

L’Association Sports Loisirs Culture organise un Super Loto le samedi 17 janvier à partir de 17h à la salle de l’Alpilium.Familles

Participez au traditionnel loto organisé par l’association Sports Loisirs Culture, le samedi 17 janvier à partir de 17h à l’Alpilium.



Au programme de nombreux lots mis en jeu, bonne humeur et convivialité. .

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association Sports Loisirs Culture is organising a Super Loto on Saturday 17 January from 5pm in the Alpilium hall.

L’événement Super Loto 2026 du Sports Loisirs Culture Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles