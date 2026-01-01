Super Loto 2026 du Sports Loisirs Culture Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence
L’Association Sports Loisirs Culture organise un Super Loto le samedi 17 janvier à partir de 17h à la salle de l’Alpilium.Familles
Participez au traditionnel loto organisé par l’association Sports Loisirs Culture, le samedi 17 janvier à partir de 17h à l’Alpilium.
Au programme de nombreux lots mis en jeu, bonne humeur et convivialité. .
English :
The Association Sports Loisirs Culture is organising a Super Loto on Saturday 17 January from 5pm in the Alpilium hall.
