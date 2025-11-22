Super Loto à Bédée Bédée
Le samedi 22 novembre, l’APEEP de Bédée organise un super loto à la salle polyvalente à 20h et animé par Dom Animation.
De nombreux lots à gagner.
Restauration sur place buvette, sandwichs, gâteaux et crêpes.
Réservation conseillée au 06 83 17 17 95 ou 09 53 35 01 05 ou sur place. .
Salle Polyvalente Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 17 17 95
