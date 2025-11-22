Super Loto à Bédée Bédée

Super Loto à Bédée

Salle Polyvalente Bédée Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-22 20:00:00

2025-11-22

Le samedi 22 novembre, l’APEEP de Bédée organise un super loto à la salle polyvalente à 20h et animé par Dom Animation.

De nombreux lots à gagner.

Restauration sur place buvette, sandwichs, gâteaux et crêpes.

Réservation conseillée au 06 83 17 17 95 ou 09 53 35 01 05 ou sur place. .

+33 6 83 17 17 95

