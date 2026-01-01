Super Loto à Figeac Figeac

Super Loto à Figeac

Espace Mitterrand (Foirail) Figeac Lot

2026-01-24 20:30:00

2026-01-24

Le GSF Figeac organise un super loto avec plus de 5000€ de lots à gagner, dont des places de spectacle, une TV, une trottinette électrique et un jambon à chaque partie. Ambiance conviviale assurée avec parties enfants, buvette et pâtisserie.

Espace Mitterrand (Foirail) Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 34 19 contact@gsf-figeac.fr

English:

The GSF Figeac is organizing a super lotto with over 5000? of prizes to be won, including tickets to a show, a TV, an electric scooter and a ham at each game

