Espace Mitterrand (Foirail) Figeac Lot
Tarif : – –
Début : 2026-01-24 20:30:00
Le GSF Figeac organise un super loto avec plus de 5000€ de lots à gagner, dont des places de spectacle, une TV, une trottinette électrique et un jambon à chaque partie. Ambiance conviviale assurée avec parties enfants, buvette et pâtisserie.
Espace Mitterrand (Foirail) Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 34 19 contact@gsf-figeac.fr
English :
The GSF Figeac is organizing a super lotto with over 5000? of prizes to be won, including tickets to a show, a TV, an electric scooter and a ham at each game
L’événement Super Loto à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Figeac