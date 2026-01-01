Super Loto à la Salle Polyvalente Salle polyvalente Châtelaillon-Plage

Super Loto à la Salle Polyvalente

Salle polyvalente Allée du Stade Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Participez au Super Loto de Châtelaillon-Plage !

Rendez-vous samedi 31 janvier à la salle polyvalente pour une soirée conviviale avec plus de 3 000 € de lots, un carton final à 800 €, bingo, tombola, buvette et restauration sur place.

.

Salle polyvalente Allée du Stade Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 96 04 10

English : Super Loto at the Salle Polyvalente

Take part in the Châtelaillon-Plage Super Loto!

Join us on Saturday, January 31 at the Salle Polyvalente for a convivial evening with over €3,000 in prizes, a final prize of €800, bingo, tombola, refreshments and on-site catering.

