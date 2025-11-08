Super loto à Virsac Virsac

Super loto à Virsac

L’Association Art et Partage organise un super loto avec tombola et bingo PS5, TV, airfryer, robot aspi laveur, restaurant, l’ange bleu…

Ouverture des portes à 18h30.

Buvette, frites, sandwichs, crêpes,… .

Salle polyvalente Virsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine artetpartagevirsac@outlook.fr

