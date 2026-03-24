Super Loto Ajain
Super Loto Ajain dimanche 12 avril 2026.
Super Loto
Ehpad Les Signolles Ajain Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’EHPAD Les Signolles à Ajain organise son super loto.
De nombreux lots à gagner bons d’achat, airfryer, casque connecté, montre connectée, séjour bine être, ordinateur, tv, machines à café … .
Ehpad Les Signolles Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 95 00
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English : Super Loto
L’événement Super Loto Ajain a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grand Guéret