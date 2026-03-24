Super Loto Ajain

Super Loto Ehpad Les Signolles Ajain 2026-04-12

Super Loto Ajain dimanche 12 avril 2026.

Super Loto

Ehpad Les Signolles Ajain Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

L’EHPAD Les Signolles à Ajain organise son super loto.
De nombreux lots à gagner bons d’achat, airfryer, casque connecté, montre connectée, séjour bine être, ordinateur, tv, machines à café …   .

Ehpad Les Signolles Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 95 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Super Loto

L’événement Super Loto Ajain a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grand Guéret

Prochains événements à Ajain