Super Loto

Ehpad Les Signolles Ajain Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’EHPAD Les Signolles à Ajain organise son super loto.

De nombreux lots à gagner bons d’achat, airfryer, casque connecté, montre connectée, séjour bine être, ordinateur, tv, machines à café … .

Ehpad Les Signolles Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 95 00

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English : Super Loto

L’événement Super Loto Ajain a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grand Guéret