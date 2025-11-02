SUPER LOTO

264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 12:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

Date(s) :

2025-11-02

SUPER LOTO

Un voyage à gagner d’une valeur de 1000€ + 1500€ de lots et bons d’achats. Une partie enfant. Bingo. Bar, restauration sucrée/salée sur place. .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 33 75 44 63

L’événement SUPER LOTO Amilly a été mis à jour le 2025-10-26 par OT MONTARGIS