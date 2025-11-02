SUPER LOTO Amilly
SUPER LOTO Amilly dimanche 2 novembre 2025.
264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret
Début : 2025-11-02 12:00:00
fin : 2025-11-02 19:00:00
Un voyage à gagner d’une valeur de 1000€ + 1500€ de lots et bons d’achats. Une partie enfant. Bingo. Bar, restauration sucrée/salée sur place. .
264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 33 75 44 63
