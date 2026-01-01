Super loto Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon
Super loto Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon dimanche 11 janvier 2026.
Super loto
Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 14:00:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Venez jouer au super loto organisé par Pays d’Ancenis Cyclisme 44 le dimanche 11 janvier.
Avec 3000 € de cartes cadeaux dont une carte de 1000 €
Ouverture des portes à 12h.
Animation Jessica GROLLEAU .
Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 26 23 29 contact@pac44.fr
English :
Come and play at the super lotto organized by Pays d?Ancenis Cyclisme 44 on Sunday January 11.
L’événement Super loto Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis