Super loto Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

Super loto

Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 14:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Venez jouer au super loto organisé par Pays d’Ancenis Cyclisme 44 le dimanche 11 janvier.

Avec 3000 € de cartes cadeaux dont une carte de 1000 €

Ouverture des portes à 12h.

Animation Jessica GROLLEAU .

Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 26 23 29 contact@pac44.fr

English :

Come and play at the super lotto organized by Pays d?Ancenis Cyclisme 44 on Sunday January 11.

