Super loto Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

Super loto

Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

L’Accueil des Villes Françaises, section Pays d’Ancenis, vous propose un loto le dimanche 22 février à Ancenis-Saint-Géréon.

2 800 €de lots dont 1 bon d’achat de 800 €.

Prix de la grille 2 €.

Ouverture des portes à 12 heures

Réservations souhaitées maintenues jusqu’à 13 heures 30.

A ce loto s’ajoute une tombola mixée avec la carte chance pour les joueurs dotée de plus de 2 500 euros de lots dont 1 vol en montgolfière pour un couple d’une valeur de 440 euros.

Pour l’ensemble des deux loto et carte chance tombola plus de 5 300 euros de lots pour plus de 100 gagnants .

Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 81 72 27 avfancenis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Accueil des Villes Françaises, Pays d’Ancenis section, is holding a bingo on Sunday February 22 in Ancenis-Saint-Géréon.

L’événement Super loto Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis