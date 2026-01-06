Super loto Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon
Super loto Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon dimanche 22 février 2026.
Super loto
Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
L’Accueil des Villes Françaises, section Pays d’Ancenis, vous propose un loto le dimanche 22 février à Ancenis-Saint-Géréon.
2 800 €de lots dont 1 bon d’achat de 800 €.
Prix de la grille 2 €.
Ouverture des portes à 12 heures
Réservations souhaitées maintenues jusqu’à 13 heures 30.
A ce loto s’ajoute une tombola mixée avec la carte chance pour les joueurs dotée de plus de 2 500 euros de lots dont 1 vol en montgolfière pour un couple d’une valeur de 440 euros.
Pour l’ensemble des deux loto et carte chance tombola plus de 5 300 euros de lots pour plus de 100 gagnants .
Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 81 72 27 avfancenis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Accueil des Villes Françaises, Pays d’Ancenis section, is holding a bingo on Sunday February 22 in Ancenis-Saint-Géréon.
L’événement Super loto Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis