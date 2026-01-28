Super loto Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon
Super loto Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon samedi 28 février 2026.
Super loto
Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
–
Début : 2026-02-28 12:00:00
Début : 2026-02-28 12:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
Le Pays d’Ancenis Basket organise son traditionnel Super Loto le samedi 28 février et dimanche 1er mars !
Nouveauté cette année 2 créneaux
Venez tenter votre chance et soutenir le club dans une ambiance conviviale.
Restauration et buvette sur place.
Sur réservation. .
Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 26 23 29
English :
Pays d’Ancenis Basket organizes its traditional Super Loto on Saturday February 28 and Sunday March 1!
L’événement Super loto Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis