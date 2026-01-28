Super loto Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

Super loto

Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28 2026-03-01

Le Pays d’Ancenis Basket organise son traditionnel Super Loto le samedi 28 février et dimanche 1er mars !

Nouveauté cette année 2 créneaux

Venez tenter votre chance et soutenir le club dans une ambiance conviviale.

Restauration et buvette sur place.

Sur réservation. .

Pays d’Ancenis Basket organizes its traditional Super Loto on Saturday February 28 and Sunday March 1!

