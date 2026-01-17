Super Loto animé par Luc Salle des fêtes Paimpol
Super Loto animé par Luc Salle des fêtes Paimpol vendredi 6 février 2026.
Super Loto animé par Luc
Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Organisé par le FSE du collège Chombart de Lauwe Bénéfices au profit des voyage scolaires organisés par le collège. Ouverture des portes à 17h. Petite restauration et buvette sur place. .
Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Super Loto animé par Luc Paimpol a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol