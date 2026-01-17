Super Loto animé par Luc Salle des fêtes Paimpol

Super Loto animé par Luc

Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Organisé par le FSE du collège Chombart de Lauwe Bénéfices au profit des voyage scolaires organisés par le collège. Ouverture des portes à 17h. Petite restauration et buvette sur place. .

