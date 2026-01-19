Super Loto APEL St Joseph Salle de l’Espacier Noves

Super Loto APEL St Joseph

Dimanche 8 février 2026 à partir de 15h.

Ouverture des portes à 14H. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Super Loto APEL École St Joseph

Venez tenter votre chance et gagner plus de 5.000€ de lots

Plancha gaz et son chariot

Quad

Tablette tactile

Téléphone

Trottinette

1 séjour

Jambon

Aspirateur autonome

… et bien plus !





Ne manquez pas cet événement convivial et plein de surprises ! .

Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 38 97 secretariat-stjoseph.noves@orange.fr

Super Loto APEL École St Joseph

