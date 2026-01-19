Super Loto APEL St Joseph Salle de l’Espacier Noves
Super Loto APEL St Joseph Salle de l’Espacier Noves dimanche 8 février 2026.
Super Loto APEL St Joseph
Dimanche 8 février 2026 à partir de 15h.
Ouverture des portes à 14H. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Venez tenter votre chance et gagner plus de 5.000€ de lots
Plancha gaz et son chariot
Quad
Tablette tactile
Téléphone
Trottinette
1 séjour
Jambon
Aspirateur autonome
… et bien plus !
Ne manquez pas cet événement convivial et plein de surprises ! .
Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 38 97 secretariat-stjoseph.noves@orange.fr
