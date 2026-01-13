Super loto

ESPACE LA DORLIERE Beauzac Haute-Loire

Début : 2026-02-01 13:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Loto organisé par l’APEL Ecole Saint Joseph à la salle Espace la Dorlière. RÉSERVATION OBLIGATOIRE. PLACES LIMITÉES. Informations auprès de Marie au 06.50.14.73.03.

ESPACE LA DORLIERE Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 14 73 03

Loto organized by APEL Ecole Saint Joseph at Salle Espace la Dorlière. RESERVATION REQUIRED. PLACES LIMITED. Information from Marie on 06.50.14.73.03.

L’événement Super loto Beauzac a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron