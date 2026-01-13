Super loto Beauzac
Super loto Beauzac dimanche 1 février 2026.
Super loto
ESPACE LA DORLIERE Beauzac Haute-Loire
Début : 2026-02-01 13:30:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Loto organisé par l’APEL Ecole Saint Joseph à la salle Espace la Dorlière. RÉSERVATION OBLIGATOIRE. PLACES LIMITÉES. Informations auprès de Marie au 06.50.14.73.03.
ESPACE LA DORLIERE Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 14 73 03
English :
Loto organized by APEL Ecole Saint Joseph at Salle Espace la Dorlière. RESERVATION REQUIRED. PLACES LIMITED. Information from Marie on 06.50.14.73.03.
