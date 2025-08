Super loto Salle des fêtes Boisredon

Super loto Salle des fêtes Boisredon vendredi 8 août 2025.

Super loto

Salle des fêtes Le Bourg Boisredon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-08 14:30:00

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-11

2 Super lotos Bons d’achat, machine à bière, cafetière, lots de viande, dolce gusto senseo, batterie de cuisine et d’autres lots à gagner. Une partie SURPRISE …

Salle des fêtes Le Bourg Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 09 17

English :

2 Super lotos Vouchers, beer machine, coffee maker, meat lots, dolce gusto senseo, cookware and other prizes to be won. A SURPRISE part…

German :

2 Super Lotterien Gutscheine, Biermaschine, Kaffeemaschine, Fleischpreise, Dolce Gusto Senseo, Kochgeschirr und andere Preise zu gewinnen. Eine Überraschungspartie …

Italiano :

2 Super lotterie Buoni, macchina della birra, macchina del caffè, lotti di carne, dolce gusto senseo, pentole e altri premi in palio. Una parte SORPRESA …

Espanol :

2 Super loterías Vales, máquina de cerveza, máquina de café, lotes de carne, dolce gusto senseo, utensilios de cocina y otros premios para ganar. Una parte SORPRESA …

