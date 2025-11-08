Super loto Salle des fêtes Boisredon

Super loto

Salle des fêtes Le bourg Boisredon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Super loto organisé par l’APE Drôle de Marmaille

.

Salle des fêtes Le bourg Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 94 22 89

English :

Super lotto organized by APE Drôle de Marmaille

German :

Superlotto organisiert von der EV Drôle de Marmaille

Italiano :

Super lotto organizzato dalla Drôle de Marmaille PA

Espanol :

Súper lotería organizada por la AP Drôle de Marmaille

L’événement Super loto Boisredon a été mis à jour le 2025-10-09 par Offices de Tourisme de Jonzac