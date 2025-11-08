Super loto Salle des fêtes Boisredon
Super loto Salle des fêtes Boisredon samedi 8 novembre 2025.
Super loto
Salle des fêtes Le bourg Boisredon Charente-Maritime
Début : 2025-11-08 18:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Super loto organisé par l’APE Drôle de Marmaille
Salle des fêtes Le bourg Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 94 22 89
English :
Super lotto organized by APE Drôle de Marmaille
German :
Superlotto organisiert von der EV Drôle de Marmaille
Italiano :
Super lotto organizzato dalla Drôle de Marmaille PA
Espanol :
Súper lotería organizada por la AP Drôle de Marmaille
