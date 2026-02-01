Super loto Salle le Palace Bourg-de-Péage
Super loto Salle le Palace Bourg-de-Péage dimanche 8 février 2026.
Super loto
Salle le Palace 125 allée de Bretagne Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Super loto, nombreux lots à remporter.
Restauration et buvette sur place.
Salle le Palace 125 allée de Bretagne Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 99 90 91
English :
Super bingo, lots of prizes to be won.
Catering and refreshments on site.
