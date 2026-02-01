Super loto Salle le Palace Bourg-de-Péage

Super loto

Salle le Palace 125 allée de Bretagne Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Super loto, nombreux lots à remporter.

Restauration et buvette sur place.

.

Salle le Palace 125 allée de Bretagne Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 99 90 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Super bingo, lots of prizes to be won.

Catering and refreshments on site.

L’événement Super loto Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme