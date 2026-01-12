Super loto Boussac-Bourg

Super loto

Rue Grande Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Super loto organisé par l’école, nombreux lots bons d’achat, paniers garnis et poubelles garnis. Parties spéciales enfants.

Buvette petite restauration .

Rue Grande Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 24 69 78 grainedenthousiasme@gmail.com

English : Super loto

