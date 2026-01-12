Super loto Boussac-Bourg
Super loto Boussac-Bourg samedi 31 janvier 2026.
Super loto
Rue Grande Boussac-Bourg Creuse
Super loto organisé par l’école, nombreux lots bons d’achat, paniers garnis et poubelles garnis. Parties spéciales enfants.
Buvette petite restauration .
Rue Grande Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 24 69 78 grainedenthousiasme@gmail.com
English : Super loto
