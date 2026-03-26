SUPER LOTO

Route des Écoles Brignac-la-Plaine Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Les clubs de pétanques vous proposent un super loto.

3€ le carton valable toute la soirée

Bourriche enfants et adultes

Lots TV, électroménagers, weekend en gîte, nuit insolite en duo, bons d’achats et nombreux autres lots.

Réservation obligatoire par sms 06 21 52 64 09 (limite 200 places)

Sur place boisson, sandwichs, crêpes, … .

Route des Écoles Brignac-la-Plaine 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 52 64 09

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English : SUPER LOTO

L’événement SUPER LOTO Brignac-la-Plaine a été mis à jour le 2026-03-24 par Brive Tourisme