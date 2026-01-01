Super Loto Maison pour tous Brives-Charensac
Super Loto Maison pour tous Brives-Charensac samedi 24 janvier 2026.
Super Loto
Maison pour tous 1 route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Les Sauveteurs brivois organisent un super loto.
De nombreux lots sont à gagner, venez tenter votre chance !
Snack, buvette et gâteaux.
.
Maison pour tous 1 route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sauveteursbrivois.com@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Sauveteurs brivois are organizing a super lotto.
There are lots of prizes to be won, so come and try your luck!
Snack bar, refreshments and cakes.
L’événement Super Loto Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay