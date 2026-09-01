Super Loto Bussac-Forêt
samedi 19 septembre 2026 · Bussac-Forêt
Informations pratiques
Bussac-Forêt
Super Loto
Bussac-Forêt Charente-Maritime
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Super Loto avec tombola et bingo.
1.50€ le carton (8€ les 6, 15€ les 12, 20€ les 20).
Restauration sur place.
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Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 57 92 30
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English :
Super Lotto with raffle and bingo.
1.50? per card (8? for 6, 15? for 12, 20? for 20).
Food available on site.
L’événement Super Loto Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge