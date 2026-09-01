Informations pratiques

Bussac-Forêt

Super Loto

Bussac-Forêt Charente-Maritime

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Super Loto avec tombola et bingo.

1.50€ le carton (8€ les 6, 15€ les 12, 20€ les 20).

Restauration sur place.

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Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 57 92 30

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English :

Super Lotto with raffle and bingo.

1.50? per card (8? for 6, 15? for 12, 20? for 20).

Food available on site.

L’événement Super Loto Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge