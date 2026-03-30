Super loto Salle des sports Cambo-les-Bains
Super loto Salle des sports Cambo-les-Bains dimanche 12 avril 2026.
Super loto
Salle des sports Rue Usimendia Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Loto spécial bons d’achat orgaisé par les parentents d’élèves de l’école Sainte Marie. 42 lots et 2 bingos. Buvette et crêpes. .
Salle des sports Rue Usimendia Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
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English : Super loto
L’événement Super loto Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cambo les Bains
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