Super loto Salle des sports Cambo-les-Bains

Super loto

Salle des sports Rue Usimendia Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Loto spécial bons d’achat orgaisé par les parentents d’élèves de l’école Sainte Marie. 42 lots et 2 bingos. Buvette et crêpes. .

Salle des sports Rue Usimendia Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

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English : Super loto

L’événement Super loto Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cambo les Bains