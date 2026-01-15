Super loto Cany-Barville

Super loto

Salle Daniel Pierre Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Organisé par l’association des parents d’élèves, avec plus de 3700€ de lots.

Salle Daniel Pierre, ouverture des portes à 12h00-Début du jeu à 14h00.

1 carte 2€ 1 plaque de 12 15€ … .

Salle Daniel Pierre Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 27 02 18 31

