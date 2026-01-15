Super loto Cany-Barville
Super loto Cany-Barville dimanche 18 janvier 2026.
Super loto
Salle Daniel Pierre Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Organisé par l’association des parents d’élèves, avec plus de 3700€ de lots.
Salle Daniel Pierre, ouverture des portes à 12h00-Début du jeu à 14h00.
1 carte 2€ 1 plaque de 12 15€ … .
Salle Daniel Pierre Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 27 02 18 31
