Super loto Cany-Barville
Super loto Cany-Barville dimanche 8 février 2026.
Super loto
Salle Daniel Pierre Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Organisé par l’union musicale, avec plus de 3300€ de lots (bons d’achat, 1 partie spéciale caddie…).
1 carte 2€ 1 plaque de 12 15€ …
Salle Daniel Pierre, ouverture des portes à 12h00-Début du jeu à 14h00.
Animé par loisirs pour tous .
Salle Daniel Pierre Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 17 59 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super loto
L’événement Super loto Cany-Barville a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre