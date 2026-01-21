Super loto

Salle Daniel Pierre Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Organisé par l’union musicale, avec plus de 3300€ de lots (bons d’achat, 1 partie spéciale caddie…).

1 carte 2€ 1 plaque de 12 15€ …

Salle Daniel Pierre, ouverture des portes à 12h00-Début du jeu à 14h00.

Animé par loisirs pour tous .

Salle Daniel Pierre Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 17 59 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Super loto

L’événement Super loto Cany-Barville a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre