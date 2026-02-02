Super loto Salle Daniel Pierre Cany-Barville
Super loto Salle Daniel Pierre Cany-Barville dimanche 29 mars 2026.
Super loto
Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Super loto le dimanche dès 14h (ouverture des portes 12h).
RDV Salle Daniel Pierre.
+ 4000 € de lots
Organisé par le club de l’amitié. Réservation possible .
Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 06 55 60 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super loto
L’événement Super loto Cany-Barville a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre